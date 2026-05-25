$!La demanda de suero en el Centro de Salud de Rosario sube hasta 30% por el calor

ROSARIO._ Debido al incremento en las temperaturas, se ha tenido un aumento en la demanda de suero entre un 20 a 30 por ciento, aunque hasta el momento no se han registrado casos de golpe de calor o deshidratación, afirmó el director de Centro de Salud, Enrique Fregozo Casillas. “”Yo considero que (ha incrementado) aproximadamente entre un 20 y 30 por ciento de lo que habitualmente lo receta el personal médico”, expuso. “Sí se ha incrementado de una manera habitual ¿no?, como año tras año, sin embargo se están pronosticando temperaturas altas y de igual manera se está tratando de prevenir que se den golpes de calor y es por eso que se están usando un poco más de los que habitualmente se están usando durante el año”.

Sostuvo que sí se cuenta con insumos necesario para salir adelante y se están haciendo solicitudes en cuanto a los insumos se están terminando, y se recibe el insumo de manera adecuada. Precisó que por mes la unidad a su cargo solicita un pedido aproximadamente de 400 sueros. “Sin embargo cuando tenemos la necesidad hacemos un pedido extraordinario y tenemos esa misma cantidad dos veces al mes, aproximadamente entre 800 y mil sobres de suero para abastecernos y a la población que viene a consulta”, mencionó. Descartó que hasta el momento se haya registrado alguna atención con síntomas de deshidratación o un caso extremo de golpe de calor.