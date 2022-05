$!La diversión y la gastronomía van de la mano en las Fiestas del Mar de las Cabras, en Escuinapa

La gastronomía en las Fiesta del Mar esta basado en carne asada, frijoles ‘puercos’, ceviches, cócteles de camarón, pescado asado.

Todo saben hacer, señalan, lo aprendieron desde niñas y continúan con la fiesta ofreciendo sus conocimientos de cocina.

“A mi me gusta mucho cocinar, no es algo que me canse, vengo a trabajar pero me gusta lo que hago, no lo siento como trabajo en sí, porque me gusta”, dice Ana Martha.