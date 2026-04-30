La familia Cedano Beltrán vive dos meses de angustia sin saber de su hijo Abraham Alberto

ESCUINAPA._ Dos meses ha esperado en casa a su hijo, dos meses de incertidumbre, señaló Abraham Cedano Ornelas.

Su hijo Abraham Alberto fue privado de la libertad el 1 de marzo, es su hijo mayor y desde entonces el agobio y la tristeza se volvieron parte del día a día en su hogar, indicó el padre de familia.

“Mi hijo acaba de cumplir 18 años, ya hemos buscado.. han sido de pura angustia estos dos meses, no se puede vivir a gusto, puro estar pensando, mortificado de ¿dónde estará?, solo queremos saber dónde está y que nos lo entreguen”, expresó.

La vida se convirtió en una zozobra constante, indica, pues lo que sienten es un dolor que no pueden explicar, es algo que siente que de pronto les impide hasta comer.

En este proceso han sido víctimas de extorsión, les llaman, les dicen que lo entregarán, pero es algo que resulta falso, en una ocasión sí depositaron el dinero que les pedían.

Y es que en este proceso creen en quien les dice que se lo entregarán, pero luego se sienten peor cuando no está él, cuando se dan cuenta que fueron timados, precisa.

Abraham, como padre, no puede explicar todo el dolor que siente, contiene el llanto y aprieta los labios, lo único que quiere es saber de su hijo, para él eso no es pedir mucho, es solo un derecho al que todos los padres tienen derecho.

”Ya pasó tiempo, dos meses, como esté, como esté, si está bien o mal, que nada más nos digan dónde está y nosotros vamos y lo recogemos”, expresa.

Es un hombre que se ha dedicado al campo, labor en la que era acompañado por su hijo, a veces en los surcos, en otras en empaques, pero siempre andaban juntos, manifiesta, por ello desconoce la razón de que haya sido víctima de desaparición, no ve razones para ello.

Intenta confiar en las autoridades pero la duda también le atormenta, pues hace años el sistema judicial lo mantuvo cautivo, acusándolo del homicidio del reportero gráfico Gregorio Rodríguez Hernández, la justicia lo absolvió pero su temor es ese sistema, si dan seguimiento a las denuncias, por ello pide a la población a que le ayude a encontrarlo