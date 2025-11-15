$!La Guadalupana, compañía que le ganó a El Rosario el titulo de ‘La ciudad de plata'

EL ROSARIO._ La gloria minera de la que gozó la hoy cabecera, El Rosario, se debe en gran medida a empresas mineras que desarrollaran la actividad entre las que se contó a “La Guadalupana”, afirmó el historiador Leopoldo H. Bouttier.
“La compañía La Guadalupana es sin duda un referente del espíritu progresista que llevó a esta antigua población a ser llamada “ la Ciudad de Plata”, dijo.
Expuso que, al finalizar el siglo XIX, El Rosario se distinguía como la población minera por excelencia en el occidente, notoriedad que no sólo se debió a la célebre compañía Minas del Tajo sino también a la próspera compañía en mención.
Detalló que en su establecimiento participó el general Bernardo Reyes así como la intervención de grandes capitalistas como los Echeguren, las Casas comerciales alemanas Melchers, Wöhler Bartning y otros. Su principal tiro fue el llamado “tiro cometa” donde en la actualidad se encuentra el edificio de la compañía Telmex, además de contar con los tiros “Guadalupana” y “Carmen”.
“Las instalaciones de su hacienda de beneficio se encontraban al terminar la calle Benito Juárez donde hoy está la fábrica de Tonicol. La capacidad de esta hacienda era de 100 toneladas de minerales”, argumentó.
El cronista indicó que tal fue su aporte que tan sólo en el año de 1888 se registró, en poco más de dos meses, 5 mil marcos de plata.
“Entre los proyectos de los industriales e inversionistas que participaron en la actividad minera del Rosario, entre ellos el visionario empresario Jorge Claussen, estaba la fusión de las dos compañías mineras, la Guadalupana y El Tajo”.
Resaltó también que de aquella próspera industria se conservan tres imágenes, la hacienda de beneficio de la Guadalupana, hoy fábrica de Tonicol, vista desde el río; la otra es la misma hacienda vista de la calle Benito Juárez y en la última se aprecia la entrada a las instalaciones del tiro Cometa, hoy Telmex.