$!La Guadalupana, compañía que le ganó a El Rosario el titulo de ‘La ciudad de plata'

EL ROSARIO._ La gloria minera de la que gozó la hoy cabecera, El Rosario, se debe en gran medida a empresas mineras que desarrollaran la actividad entre las que se contó a “La Guadalupana”, afirmó el historiador Leopoldo H. Bouttier.

“La compañía La Guadalupana es sin duda un referente del espíritu progresista que llevó a esta antigua población a ser llamada “ la Ciudad de Plata”, dijo.

Expuso que, al finalizar el siglo XIX, El Rosario se distinguía como la población minera por excelencia en el occidente, notoriedad que no sólo se debió a la célebre compañía Minas del Tajo sino también a la próspera compañía en mención.

Detalló que en su establecimiento participó el general Bernardo Reyes así como la intervención de grandes capitalistas como los Echeguren, las Casas comerciales alemanas Melchers, Wöhler Bartning y otros. Su principal tiro fue el llamado “tiro cometa” donde en la actualidad se encuentra el edificio de la compañía Telmex, además de contar con los tiros “Guadalupana” y “Carmen”.