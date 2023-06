En la colonia 10 de Mayo, donde se dan cita decenas de vendedores de agua a domicilio, hasta este mediodía señalaban que el agua no llegaba aun a los domicilios, lo que generaba una mayor demanda del líquido.

ESCUINAPA._ Mientras el municipio amaneció “ardiendo” con sensación térmica de 39 grados, la ciudad aún no resuelve el problema de abasto de agua potable, pese a que el pago de energía eléctrica para restablecer el servicio fue hecho el martes por la tarde.

“Es que con el calor que esta haciendo desde antier, la gente no aguanta estar sin agua, no nos damos abasto la verdad, ya no contestamos el teléfono”, dijo uno de estos.

En los lugares de ‘llenado’ donde se ubican pozos artesanales, la fila por momentos reúne hasta más de 10 vehículos entre pipas y camionetas, que servirán para llevar el agua a diversas colonias, que desde el viernes pasado no tienen agua potable.

El abasto de agua continúa suspendido, pues de acuerdo a trabajadores de Jumapae, personal de Comisión Federal de Electricidad acudió a reconectar el servicio hasta hoy miércoles después de las 13:00 horas, luego de 18 horas en que se les efectuó el pago por parte del Ayuntamiento.