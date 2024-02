“Porque me va a crecer mucho mañana, para ayudar a las niñas que no tienen pelo”, explicó sin titubear.

“Mi nena vio y me preguntó por qué estaban cortándoles el pelo, le di una breve explicación. Que era para las nenas, señoras o señores que tienen alguna enfermedad y no les crece el cabello y ella me dijo que si se lo podían cortar, que ella les quería dar su cabello”, mencionó Sharon.

La mamá de la pequeña donante reconoció que tal fue su sorpresa que decidió consultarlo con su papá para después respetar la decisión de su hija.

Sharon reconoce en este gesto de un rasgo de bondad en su hija que movió fibras sensibles en ella y espera que siga con estos valores.

“Estoy emocionada, me da nostalgia porque digo pues Dios quiera que así sea para la posteridad”, concluyó.