La prefectura en El Rosario, ejemplo de la arquitectura porfiriana

EL ROSARIO._ El edificio de la Prefectura del Rosario es un ejemplo indiscutible de la arquitectura porfiriana en el viejo mineral, afirmó el cronista Leopoldo H. Bouttier.

“Uno de los edificios más notables de la época porfiriana en el viejo burgo minero fue el palacio de la Prefectura del Rosario”, explicó.

Indicó que este inmueble, de sobria y elegante arquitectura neoclásica, se encontraba en el trayecto de la antigua calle Juárez donde hoy está tienda Merza, frente al parque Petra Castañeda.

“Con una portada con seis amplios ventanales, una puerta principal flanqueada por dos pares de columnas jónicas, y la torre del reloj monumental, con cúpula y linternilla”, detalló.

Así mismo dio a conocer que el reloj monumental fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910, con motivo de la celebración del centenario de la Independencia de México, como un regalo del entonces Presidente Porfirio Diaz, siendo prefecto político del Rosario Enrique Castañeda.

“En ese lugar todavía existió, antes de construirse el edificio de la Prefectura y desde la época virreinal, la Capilla del Señor de la Piedad de Zacatecas, una devoción que se perdió en algún momento del siglo 19”.

Destacó además que en el año de 1933, con motivo de los hundimientos del Centro Histórico, ocasionados por los trabajos subterráneos de las minas, la Prefectura fue cambiada a la zona conocida como “Loma de los Borregos”, sitio actual del Palacio Municipal.

Motivo por el cual sería inaugurada la nueva Presidencia Municipal en 1934, por el Secretario General de Gobierno, Enrique Perez Arce.