$!La rapiña al sur de Escuinapa se presenta otra vez en tráiler volcado

ESCUINAPA._ Un tráiler fue prácticamente saqueado durante la mañana de este jueves en la carretera federal México 15, entre Ejido La Campana y Tecualilla.

De acuerdo con información de testigos, el vehículo tuvo un percance vial, quedando fuera de la carpeta asfáltica, al lugar llegaron vecinos de comunidades vecinas.