El Sur
|
Accidente

La rapiña al sur de Escuinapa se presenta otra vez en tráiler volcado

El accidente se registró durante la mañana de este jueves entre las comunidades de Ejido La Campana y Tecualilla
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/02/2026 17:46
05/02/2026 17:46

ESCUINAPA._ Un tráiler fue prácticamente saqueado durante la mañana de este jueves en la carretera federal México 15, entre Ejido La Campana y Tecualilla.

De acuerdo con información de testigos, el vehículo tuvo un percance vial, quedando fuera de la carpeta asfáltica, al lugar llegaron vecinos de comunidades vecinas.

$!La rapiña al sur de Escuinapa se presenta otra vez en tráiler volcado

Estos presuntamente abrieron la caja del camión, que estaba cargado al parecer con productos de limpieza y abarrotes y en pocos minutos el vehículo fue vaciado.

Por lo menos tres trailers cargados con productos diversos han sido saqueados después de presentar daños, en lo que va del año.

$!La rapiña al sur de Escuinapa se presenta otra vez en tráiler volcado

Transportistas han señalado su temor de pasar por la zona, pues cuando tienen algún percance vial, aunque llaman a la gente a respetar lo que llevan en cajas, estos abren los vehículos para llevarse la mercancía, sin que las autoridades intervengan.

#Accidente
#Escuinapa
#Tráiler
#Saqueos
#Rapiña
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube