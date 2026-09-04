$!La Universidad Tecnológica de Escuinapa celebra 14 años de su fundación.

Escuinapa.- Esta mañana, la Universidad Tecnológica de Escuinapa celebró catorce años de su fundación con la participación de estudiantes, personal docente y administrativo, así como autoridades y representantes de la sociedad.
Tras la presentación de un video a través del cual se dieron a conocer los logros de la casa de estudios en el año reciente, el rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, felicitó a las y los presentes, reconociendo el trabajo de todas las personas que, a través de su trabajo o su colaboración, contribuyen al crecimiento y al fortalecimiento institucionales.
En representación del alcalde de Escuinapa, Dr. Víctor Díaz Simental, el director de Vinculación Educativa del Gobierno De Escuinapa, Lic. José Guadalupe González León, felicitó a la comunidad UTEsc y celebró la labor que realiza la universidad por la educación y el desarrollo regional.
En este evento, que contó con la presencia y felicitación de la Dra. Guadalupe Stone Aguilar, directora del DIF Escuinapa, se entregaron reconocimientos a tres integrantes del personal universitario que cumplieron diez años de servicio ininterrumpido.
Como invitado especial, la celebración contó con el guitarrista clásico sinaloense, Francisco Bibriesca, quien compartió su arte con la comunidad universitaria.