El Sur

La Universidad Tecnológica de Escuinapa celebra 14 años de su fundación.

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04/09/2026 09:57
04/09/2026 09:57

Escuinapa.- Esta mañana, la Universidad Tecnológica de Escuinapa celebró catorce años de su fundación con la participación de estudiantes, personal docente y administrativo, así como autoridades y representantes de la sociedad.

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Tras la presentación de un video a través del cual se dieron a conocer los logros de la casa de estudios en el año reciente, el rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, felicitó a las y los presentes, reconociendo el trabajo de todas las personas que, a través de su trabajo o su colaboración, contribuyen al crecimiento y al fortalecimiento institucionales.

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En representación del alcalde de Escuinapa, Dr. Víctor Díaz Simental, el director de Vinculación Educativa del Gobierno De Escuinapa, Lic. José Guadalupe González León, felicitó a la comunidad UTEsc y celebró la labor que realiza la universidad por la educación y el desarrollo regional.

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En este evento, que contó con la presencia y felicitación de la Dra. Guadalupe Stone Aguilar, directora del DIF Escuinapa, se entregaron reconocimientos a tres integrantes del personal universitario que cumplieron diez años de servicio ininterrumpido.

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Como invitado especial, la celebración contó con el guitarrista clásico sinaloense, Francisco Bibriesca, quien compartió su arte con la comunidad universitaria.

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