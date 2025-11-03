La Universidad Tecnológica de Escuinapa inaugura la Semana Estatal del Conocimiento 2025

Escuinapa.- En la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, con el propósito de contribuir al fomento y apoyo de la actividad científica en el Estado de Sinaloa, este lunes, la casa de estudios inauguró sus actividades de la Semana Estatal del Conocimiento 2025 bajo el lema “Ideas que inspiran, acciones que transforman”.

El rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, inauguró los trabajos que se llevarán a cabo del 3 al 7 de noviembre, para todas las carreras, en distintos espacios del plantel. En su mensaje, el rector invitó a las y los asistentes a reflexionar sobre la necesidad que tiene México de contar con más científicas y científicos que, a través de la investigación y la generación de conocimiento, coadyuven al progreso y a la calidad de vida de las personas, con respeto al medio ambiente.

Las actividades que se desarrollarán durante la Semana Estatal del Conocimiento 2025 en la Universidad Tecnológica de Escuinapa son: talleres, conferencias, mesas redondas, demostraciones, cursos y visitas de campo, con las que busca fortalecer la formación profesional de sus estudiantes y motivar en ellas y ellos, la vocación científica.