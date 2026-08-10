$!La Universidad Tecnológica de Escuinapa obtiene autorización para impartir Doctorado en Ciencias de la Gestión Administrativa

La Universidad Tecnológica de Escuinapa obtuvo la autorización de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, para impartir su primer programa de doctorado. Se trata del Doctorado en Ciencias de la Gestión Administrativa, que tiene como línea de formación, estudios organizacionales, mercadotecnia aplicada a las organizaciones e innovación, con el objetivo de elevar el nivel de formación en habilidades directivas y de investigación de las y los profesionales, así como contribuir a la mejora de procesos en las empresas e instituciones.

El rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, manifestó que, con esta autorización, la Universidad Tecnológica de Escuinapa amplía su oferta educativa y fortalece la formación profesional del Sur de Sinaloa, en el marco de su Programa Institucional de Desarrollo, de conformidad con los Planes y Programas del Nuevo Modelo Educativo de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

El Doctorado en Ciencias de la Gestión Administrativa se impartirá en la Universidad Tecnológica de Escuinapa a partir de enero de 2027, con una duración de dos años, para lo cual ya cuenta con un cuerpo académico integrado por docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la SECIHTI.