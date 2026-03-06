La UPMYS convoca al Premio de Novela Joven ‘Pepe’ Franco, en Sinaloa

LA CRUZ, Elota._La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra y el Instituto Sinaloense de Cultura convocan a las y los jóvenes creadores del estado a participar en el Premio de Novela Joven “Pepe” Franco”, un certamen que busca fomentar la creación literaria y reconocer el talento narrativo emergente en Sinaloa.

El premio rinde homenaje a José Luis Rodríguez Franco, conocido como “Pepe” Franco, destacado periodista, escritor y promotor cultural, cuyo compromiso con las letras dejó una huella significativa en la vida cultural del estado.

Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones a construir historias que reflejen la identidad, sensibilidad y riqueza cultural sinaloense.

La convocatoria está dirigida a jóvenes escritoras y escritores menores de 30 años al cierre de la convocatoria, nacidos en Sinaloa o con una residencia mínima comprobable de cinco años en la entidad, que cuenten con una novela inédita y deseen proyectar su obra en un espacio que impulsa el desarrollo literario y fortalece la tradición narrativa local.

Las obras participantes deberán pertenecer al género novela, con tema libre, ser originales e inéditas, contar con una extensión mínima de 120 cuartillas y no tendrán límite máximo de extensión.La recepción de trabajos permanecerá abierta desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el 19 de abril del presente año.

Para mayor información, las personas interesadas pueden consultar la convocatoria completa a través del enlace https://surl.li/grhjat y sumarse a esta iniciativa que celebra la literatura y promueve el talento joven en Sinaloa.