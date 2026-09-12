$!La UPMYS hace historia; abre sus puertas al bachillerato

LA CRUZ, Elota._ A 14 años de haber iniciado un camino dedicado a la educación, la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMYS) celebra un nuevo capítulo en su historia con la apertura del Bachillerato UPMYS, incorporando por primera vez el nivel medio superior a su oferta educativa.
En este inicio de actividades, el Bachillerato cuenta con dos grupos en modalidad presencial y un grupo en modalidad mixta-virtual, con una matrícula aproximada de 60 estudiantes, quienes comienzan una nueva etapa de formación llena de sueños, retos, aprendizajes y oportunidades.
Durante el acto inaugural, la alumna Ximena Ibarra Bastidas, en representación de sus compañeros, expresó su agradecimiento a la UPMYS por brindar a las y los jóvenes una nueva alternativa para continuar con su preparación académica y construir un camino hacia sus metas profesionales.
En representación de las madres y padres de familia, Rosario Castro Castañeda refrendó la confianza depositada en la institución, destacando la experiencia y calidad educativa que ha conocido a través de la formación universitaria de sus hijos y que hoy la lleva nuevamente a confiar en la UPMYS para esta nueva etapa de bachillerato.
Por su parte, el rector de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, Luis Miguel Flores Campaña, destacó que el Bachillerato Nacional Margarita Maza, hoy incorporado a la UPMYS, es una realidad y representa el compromiso de la institución con un modelo educativo innovador, incluyente y comprometido con la transformación del país.
"Celebramos un aniversario más en memoria de quienes, hace 14 años, creyeron en este proyecto. Hoy lo hacemos incorporando un nivel más a nuestra institución. La UPMYS no solo cuenta con ingenierías, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorado; hoy incorporamos también la base de la pirámide educativa: el bachillerato".
En este importante acontecimiento, el rector estuvo acompañado por el Prof. Luis Enrique Silva Peña, quien acudió en representación de la gobernadora Graciela Domínguez Nava, así como por Héctor Hipólito Dorantes Breceda, secretario del Ayuntamiento.
Silvia Peña manifestó que la puesta en marcha del Bachillerato UPMYS representa un acontecimiento de profundo significado educativo y social.
“Cada vez que una escuela abre sus puertas, una comunidad amplía sus horizontes; cada joven que encuentra un espacio para continuar sus estudios representa una oportunidad de bienestar para su familia y una esperanza para Sinaloa”, expresó.