$!La UPMYS hace historia; abre sus puertas al bachillerato

LA CRUZ, Elota._ A 14 años de haber iniciado un camino dedicado a la educación, la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMYS) celebra un nuevo capítulo en su historia con la apertura del Bachillerato UPMYS, incorporando por primera vez el nivel medio superior a su oferta educativa. En este inicio de actividades, el Bachillerato cuenta con dos grupos en modalidad presencial y un grupo en modalidad mixta-virtual, con una matrícula aproximada de 60 estudiantes, quienes comienzan una nueva etapa de formación llena de sueños, retos, aprendizajes y oportunidades.

Durante el acto inaugural, la alumna Ximena Ibarra Bastidas, en representación de sus compañeros, expresó su agradecimiento a la UPMYS por brindar a las y los jóvenes una nueva alternativa para continuar con su preparación académica y construir un camino hacia sus metas profesionales. En representación de las madres y padres de familia, Rosario Castro Castañeda refrendó la confianza depositada en la institución, destacando la experiencia y calidad educativa que ha conocido a través de la formación universitaria de sus hijos y que hoy la lleva nuevamente a confiar en la UPMYS para esta nueva etapa de bachillerato.

Por su parte, el rector de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, Luis Miguel Flores Campaña, destacó que el Bachillerato Nacional Margarita Maza, hoy incorporado a la UPMYS, es una realidad y representa el compromiso de la institución con un modelo educativo innovador, incluyente y comprometido con la transformación del país. "Celebramos un aniversario más en memoria de quienes, hace 14 años, creyeron en este proyecto. Hoy lo hacemos incorporando un nivel más a nuestra institución. La UPMYS no solo cuenta con ingenierías, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorado; hoy incorporamos también la base de la pirámide educativa: el bachillerato".