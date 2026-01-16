$!La UPMYS se integra a la AMFEM como Asociado Institucional Numerario

Este importante avance es resultado de la visión y liderazgo del rector de la institución, Dr. Luis Miguel Flores Campaña, así como del compromiso y trabajo coordinado del personal universitario, quienes cumplieron de manera satisfactoria con los requisitos establecidos para formar parte de esta prestigiada asociación, fundada en 1957.

LA CRUZ, Elota._ La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra (UPMYS) logró su incorporación a la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina A.C. (AMFEM) como Asociado Institucional Numerario, un logro de alto impacto para la comunidad académica.

La integración a la AMFEM, expresó el rector consolida a la UPMYS como una Escuela de Medicina de primer nivel, comprometida con la formación de profesionales de la salud capaces de responder a las necesidades actuales de la sociedad, bajo altos estándares académicos y éticos.

La AMFEM es una organización líder a nivel nacional que promueve el desarrollo permanente de una educación médica de calidad, sustentada en conocimientos científicos, bioéticos, humanísticos y ecológicos de vanguardia, articulando las perspectivas globales con las realidades locales.

Flores Campaña destacó que la UPMYS se convierte en la primera institución del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública en ingresar a la AMFEM, lo que representa un hito histórico para la institución.

Asímismo, la Universidad expresó su agradecimiento a la Dra. Cecilia Inés Moreno Guzmán, Secretaria Administrativa, y al Dr. José Antonio Hurtado Montalvo, Secretario Ejecutivo de la AMFEM, por su valioso acompañamiento durante el proceso de evaluación de la solicitud de ingreso.

Con este logro, la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra reafirma su compromiso de avanzar con paso firme hacia la excelencia académica y la mejora continua en la formación de profesionales de la salud de la región Elota-Piaxtla.