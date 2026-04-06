$!Labores de rescate en mina Santa Fe, en Rosario, intensifican bombeo de agua y jales

ROSARIO. _ El Puesto de Comando que coordina las labores de rescate de tres trabajadores en la mina Santa Fe, en El Rosario, intensificó las maniobras de extracción de sedimentos y agua con el objetivo de alcanzar el punto principal de búsqueda.

De acuerdo con informes de autoridades federales, el yacimiento presenta una acumulación crítica de jales en sus 3.2 kilómetros de extensión horizontal, además de inundaciones en los niveles inferiores que alcanzan una profundidad de 300 metros.