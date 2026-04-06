$!Labores de rescate en mina Santa Fe, en Rosario, intensifican bombeo de agua y jales

ROSARIO. _ El Puesto de Comando que coordina las labores de rescate de tres trabajadores en la mina Santa Fe, en El Rosario, intensificó las maniobras de extracción de sedimentos y agua con el objetivo de alcanzar el punto principal de búsqueda.
De acuerdo con informes de autoridades federales, el yacimiento presenta una acumulación crítica de jales en sus 3.2 kilómetros de extensión horizontal, además de inundaciones en los niveles inferiores que alcanzan una profundidad de 300 metros.
En el área estratégica denominada “zona cero”, ingenieros mantienen en operación continua un sistema de bombeo eléctrico de 25 caballos de fuerza para gestionar los escurrimientos.
Actualmente, el equipo técnico evalúa la integración de una segunda unidad de bombeo para elevar el volumen de desalojo de líquido y optimizar el sistema mecánico de la operación.
Como parte de la estrategia para acceder al sitio de interés, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina iniciaron maniobras en el contrapozo 50. Desde la noche de ayer, los elementos realizaron descensos verticales mediante cuerdas para limpiar el conducto y verificar su operatividad.
Durante los trabajos realizados en la madrugada de hoy, se retiró material sedimentario y se detectó un tirante de agua de 40 centímetros, lo que obligó al Puesto de Comando a ajustar los métodos de búsqueda a las condiciones hidráulicas y geológicas detectadas en el sitio.