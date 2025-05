Lamenta Alcalde de Escuinapa lo ocurrido en Cristo Rey; Fiestas de Las Cabras no se pueden parar, dijo

ESCUINAPA._ Es lamentable lo ocurrido en la comunidad de Cristo Rey, pero esperan que las presencias de autoridades de todos los niveles de gobierno puedan inhibir hechos de esta magnitud, manifestó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Ya están las fuerzas de seguridad, estatales y federales en el lugar, es muy lamentable lo que sucedió, eso de ninguna manera es algo que pudimos haber pronosticado”, dijo.

Espera que esta situación no vuelva a ocurrir, pero pidió a la sociedad que vive en Palmito del Verde, Cristo Rey, en Teacapán, que mantengan informados a los cuerpos de seguridad sobre como están y lo que desean también es que se restablezca el orden.

“Estamos a 10 días de las Fiestas del Mar de las Cabras y no queremos que se manchen con algún hecho de violencia, no sabemos que provoco este zafarrancho, si es entre grupos del crimen organizado o no, pero los hechos ahí están”, dijo.

El Alcalde señaló que las actividades no pueden parar, estas tienen que seguir su curso normal al máximo posible pues hay cosas que no se pueden prever que ocurrirán, como fue este caso.

El domingo 3 de mayo vecinos del valle del municipio alertaron sobre diversos episodios de violencia, en Palmito del Verde apareció una mancha de sangre en la carretera estatal, aunque se denunció presencia de cuerpos estos no fueron encontrados.

En Teacapán dos personas fueron ejecutadas y durante la noche del domingo vecinos de Cristo Rey pedían apoyo de seguridad ante un presunto enfrentamiento, en el lugar solo se encontró una casa y carros quemados.

FIESTAS DEL MAR DE LAS CABRAS SE BLINDARÁN

La seguridad en las Fiestas del Mar de las Cabras está garantizada, indicó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, hasta el momento no se prevé que sean canceladas.

“Las fiestas del Mar de las Cabras estarán blindadas, está la seguridad garantizada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, nos darán todo el apoyo para que esta fiesta sean cada vez más difundidas”, dijo.

Aunque durante el 4 de mayo tuvieron hecho de inseguridad, el día de hoy 5 de mayo, ha sido un día tranquilo, sin problemas en el ámbito de seguridad, por lo que confían en que así permanezca.