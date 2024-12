Lamenta Alcaldesa de Rosario feminicidio registrado en el municipio

EL ROSARIO._ Tras el feminicidio de una joven madre de familia, cuyo cuerpo sin vida fue dejado junto a una lona en la entrada de la cabecera municipal, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar manifestó que es un hecho lamentable.

”Son hechos lamentables... Yo creo que esto que pasó pues esto como que yo creo que crea algo raro aquí en El Rosario porque pues es una mujer”, dijo.

Además, reconoció que este suceso en el cual previamente la víctima había sido privada de la libertad viene a enrarecer el ambiente del municipio y la ciudad.

”La verdad que eso entristece porque pues las cosas, hechos contra las mujeres yo creo que no se habían visto y eso es lo que duele más, es madre, como se dieron las cosas las verdad”.

”Yo creo que ahí la Fiscalía es la que tiene que manejar y argumentar ahí lo que pasó, la autoridad competente para dar la respuesta”, apuntó.

Valdez Aguilar refirió que no cuenta con el dato exacto pero ya se tenía mucho tiempo en que no se registraba un hecho de este tipo, al menos no en lo que va de su gobierno.

Reiteró que lamentaba lo ocurrido no sólo como autoridad si no también como mujer, por lo que expresó su solidaridad.

”Todo eso duele pues tanto a la familia como también a nosotros porque somos aquí ciudadanos y somos mujeres también, entonces yo creo que la empatía y la solidaridad siempre con la familia y con otra mujer la vamos a tener”.

Con relación a los menores que perdieron a su madre, garantizó que se buscará la manera en la cual se pueda ayudar.

De igual forma negó que se solicite que se incremente las acciones de vigilancia, ya que indicó que el operativo es federal por lo que serán ellos quienes determinen la acción a seguir.