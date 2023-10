EL ROSARIO. _ María Elena Leal atribuyó las malas condiciones del museo y el robo de prendas a la falta de interés en la figura de Lola Beltrán por parte de las autoridades.

Señaló que desde el periodo vacacional, el Museo de Lola Beltrán fue cerrado por las autoridades por las malas condiciones principalmente en los techos.

”Yo hice lo que pude, pero tampoco puedo hacer lo que las autoridades no han hecho, es una pena porque yo creo que mi mamá (Lola Beltrán) se merece pues el mejor trato que aquí no se le ha dado y pues es muy triste porque yo no puedo hacer nada porque no soy autoridad”, sostuvo.