Lamentamos los feminicidios que ocurren en el municipio: Alcaldesa de Rosario

EL ROSARIO._ Aunque dijo lamentar las muertes de mujeres en hechos de alto impacto en Rosario, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar negó que se pueda decir que el municipio está en una crisis de seguridad al sostener que no conoce el móvil de los hechos.

Esto al registrarse, el pasado 3 de noviembre, el deceso de una vecina por arma de fuego en la comunidad de Las Habitas, mientras que poco después de iniciar el segundo periodo al frente del municipio, el 26 de diciembre del 2024, una mujer fue encontrada sin vida con signos de tortura junto a los arcos norte de la cabecera.

“Yo creo que es algo lamentable, desconozco cómo hayan ocurrido los hechos porque solamente salió la nota que se vio en el periódico... pero yo creo que es lamentable porque es una mujer y sí lamentamos los feminicidios que ocurren en el municipio”, dijo.

Ante el cuestionamiento, si estos hechos no vuelven inseguro el municipio para las mujeres manifestó que desconocía el contexto ya que se hizo cargo del Ejército.

“Lo que pasa que ahí no sé el tema porque yo solamente sé lo que reportó y salió en los medios porque ese tema lo está atendiendo el Ejército, porque a nosotros solamente nos informaron y no supimos a ciencia cierta”, argumentó.

Mientras tanto, ante el cuestionamiento de si esto pone a Rosario en una crisis de inseguridad, expuso que desconocía el móvil de los hechos.

“No te sé decir porque desconocería las causas, no puedo hablar de eso porque desconozco las causas, yo creo que ahí no sé cuál sería el móvil porque no nos informaron a nosotros”.