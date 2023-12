EL ROSARIO._ El encontrarse con el señalamiento de que la inauguración era una “reunión privada” aunado a que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador llegó por aire, líderes y comuneros Santa María lamentaron no poder interactuar con el mandatario para exponer necesidades.

Desde las 10:00 horas, ciudadanos de diferentes puntos del municipio acudieron en busca de poder acceder al evento hasta las 12:00 horas, tiempo en que llegó el helicóptero del mandatario federal.

Filomeno, comunero de Santa María, detalló que tan sólo tuvieron conocimiento de este evento por las “mañaneras”, pero lamentó que no se les hiciera una invitación formal.

“Nos sentimos excluidos pues no nos toman en cuenta, a eso me refiero y a veces siento por la derecha como Comuneros que accedimos al proyecto que se va a llevar a cabo pues esperábamos que nos invitaran, pero no nos están tomando en cuenta”, dijo.