$!Lamentan vecinos estado de abandono del Museo Comunitario de San Juan Cacalotán

ROSARIO._ Cerrado y con los techos destruidos se encuentra el Museo Comunitario de San Juan Cacalotán, por lo que vecinos lamentan el estado de abandono en que se encuentra pese al impulso turístico que ha tenido la sindicatura rosarense.

El Museo se encuentra en la zona de la plazuela de la comunidad y permanece cerrado desde el año 2022, tiempo en que se presentó la pandemia del Covid-19.

“No, pues el museo ya tiene (cerrado) desde que empezó la pandemia... Sí, se cayeron en los techos, vinieron los de Culiacán, vinieron los de Rosario y que lo iban a reparar y no, no lo repararon”, expuso un vecino.

El espacio cultural se fundó en el año de 1999, en un cuartito pequeño frente a la plazuela, que posteriormente se pasó a dónde se encuentra en la actualidad aproximadamente en el año 2013.

El lugar albergaba piezas arqueológicas que se encontraron alrededor y aquí mismo en la comunidad.