$!Lamentan vecinos malas condiciones de calle Baluarte en la cabecera de Rosario

EL ROSARIO._ Al agravarse las condiciones de la calle Baluarte en la cabecera Municipal, debido a la proliferación de baches de gran tamaño y profundidad, así como también producto de trabajos, vecinos llaman a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

El tramo se encuentra a la altura del Infonavit Rosendo G. Castro y parte de la zona turística por la cercanía con el Santuario de Nuestra Señora del Rosario.

Se destacó que se han realizado acciones temporales como bacheo pero al ser una zona de desfogue de las lluvias se remueve el material reapareciendo los desperfectos.