$!Lamentan vecinos malas condiciones de calle Baluarte en la cabecera de Rosario

EL ROSARIO._ Al agravarse las condiciones de la calle Baluarte en la cabecera Municipal, debido a la proliferación de baches de gran tamaño y profundidad, así como también producto de trabajos, vecinos llaman a las autoridades a tomar cartas en el asunto.
El tramo se encuentra a la altura del Infonavit Rosendo G. Castro y parte de la zona turística por la cercanía con el Santuario de Nuestra Señora del Rosario.
Se destacó que se han realizado acciones temporales como bacheo pero al ser una zona de desfogue de las lluvias se remueve el material reapareciendo los desperfectos.
“Han reparado pero cuando llueve baja muchísima agua por esta calle, el material no dura, se requiere material de mejor calidad”, expuso un vecino.
La situación, además de representar un problema para los vehículos, también lo es como un riesgo de accidentes constantes.
Se destacó que es un problema que se ha heredado de diferentes administraciones pero ha sido en el último año donde se ha agravado la situación de la vialidad en mención.
Se buscó a la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar, ante la demanda de los ciudadanos de esta y otras vialidades de la ciudad pero se negó a dar la atención, a pesar de que se pudo percatar su presencia en su despacho en el Palacio Municipal.