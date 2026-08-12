$!Lanza Imju en Escuinapa tarjeta digital para acceder a promociones en comercios locales

ESCUINAPA._ El Instituto de la Juventud lanzó la plataforma digital “Tarjeta joven Escuinapa” con lo que los jóvenes podrán acceder a promociones en el comercio local.
Esta tarjeta digital se realizó en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, pues el objetivo es que también se tenga una mayor dinámica en el comercio local.
“Esta tarjeta se lanza a partir de hoy, ya pueden buscarla a través del link enlace tarjetaimju.escuinapa.gob.mx, tanto jóvenes como empresarios... Traerá beneficios a los jóvenes tanto en descuentos, bolsas de trabajo”, dijo el director del Imju, Fernando Zavala.
Es una tarjeta para jóvenes de 12 a 29 años que pueden usar en comercios locales para brindarles descuentos, acceso a bolsa de trabajo y promociones especiales.
El director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas, indicó que está tarjeta permitirá dinamizar al sector comercial, a los negocios diversos, por lo que los comercios pueden inscribirse también en la página para mostrar sus productos y las ofertas.
El director de Deportes, Miguel Ángel Rojas Ortega, informó que se sumará a actividades en coordinación con el IMJU con la carrera de 3 kilómetros que se realizará el sábado 15 de agosto, la clase masiva nacional de boxeo, “puños de transformación” el domingo 16 de agosto a las 7 de la mañana en la explanada del Palacio Municipal y la rodada juvenil que se realizará el jueves 21 de agosto a las 17:30 horas, partiendo de palacio municipal.