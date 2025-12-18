$!Las balas le pasaron cerca a doña Faustina en Escuinapa

ESCUINAPA._ Una cita médica hizo salir de casa a doña Faustina el miércoles para vivir algo que en sus 72 años no había sentido, pese a que las balas y bombas que se escuchan desde hace meses en Escuinapa ya forman parte de su cotidianidad.

“Voy caminando cuando de pronto me pasaron por un lado los carros esos que les dicen ‘monstruos’; eran dos y los disparos estaban cerca”, relata.

Al escuchar el sonido de balas, doña Faustina se regresó a casa e intentó abrir la puerta pero no podía; cuando finalmente lo hizo, se quedó resguardada en el baño, esperando que todo pasara.

“Sentía que me iban a dar un balazo antes de salir, me refugié en el baño, ahí me estuve hasta que pasó todo. Cuando todo terminó, me vine poco a poco al cuarto”.