Así también, asegura que ella fue la primera que inició en este oficio desde hace 14 años, y de esos, 8 los tiene acudiendo a Rosario. Además, se sumaron sus cuatro hermanas.

Sobre este oficio refiere: “La verdad porque me gusta ser comerciante y más que no me gusta que me manden me gusta tener mi propio negocio”.

Por su parte Arcelia, reconoce que ellas ahora empezaron a vender en bicicleta ya que su abuela recorría las calles caminando cargando en cada brazo una cubeta llena de camarón y hielo.