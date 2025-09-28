$!Laura ha ofrendado 40 años de su vida al servicio de la festividad de la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Para Laura Peña Rendón, han sido 40 años de trabajar para impulsar la festividad de Nuestra Señora del Rosario, desde su juventud hasta formar parte del patronato.
“Yo inicié en el grupo juvenil, aunque no entrábamos mucho dentro de la festividad empezábamos a colaborar un poquito con el tiempo me fui metiendo poco más y más hasta ahora”, precisó.
La devoción a la Virgen del Rosario la aprendió de su mamá Celia Rendón, desde muy pequeña y que ella siguió cultivando con la devoción de las tres aves Marías tras recibir la primera comunión y posterior el rezo del rosario, manifestó.
No obstante destaca que su servicio va encaminado principalmente a atraer fieles a la iglesia para crean al igual que en ella en Dios y en María como madre del hijo de Dios.
Sobre sus inicios recordó cómo le tocó participar en la representación del rosario viviente involucrando a los jóvenes.
No obstante, precisó que desde hace 25 años ha estado dentro del patronato de la festividad, principalmente organizando el encuentro mariano.
Para ella su fe la ha llevado a trabajar incansablemente en las actividades del santuario pero sobre todo entregarse más de lleno a la solemnidad.
Su motivación, refirió, que ha sido su fe en Dios y en agradecimiento de todo aquello que recibe de su gracia.
“Eso (la fe en Dios y agradecimiento) me lleva a servirle y pues al servirle al Señor, es servirle a su madre ¿verdad?, porque no los podemos separar”.
Laurita, como es llamada con cariño, señala que el momento que más le gusta de la festividad cuando la venerada imagen sale a recorrer las calles de la ciudad durante su romería.
“A mí me emociona cuando la sacan por las calles y digo, ‘ella va a visitar a las personas aquellos que no vienen, aquellos que no se acuerdan de ella pues nunca’, pero ella dice ‘yo salgo a mi pueblo’, y es una forma decir que ama al pueblo de Rosario”.