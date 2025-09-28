$!Laura ha ofrendado 40 años de su vida al servicio de la festividad de la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Para Laura Peña Rendón, han sido 40 años de trabajar para impulsar la festividad de Nuestra Señora del Rosario, desde su juventud hasta formar parte del patronato.

“Yo inicié en el grupo juvenil, aunque no entrábamos mucho dentro de la festividad empezábamos a colaborar un poquito con el tiempo me fui metiendo poco más y más hasta ahora”, precisó.

La devoción a la Virgen del Rosario la aprendió de su mamá Celia Rendón, desde muy pequeña y que ella siguió cultivando con la devoción de las tres aves Marías tras recibir la primera comunión y posterior el rezo del rosario, manifestó.

No obstante destaca que su servicio va encaminado principalmente a atraer fieles a la iglesia para crean al igual que en ella en Dios y en María como madre del hijo de Dios.

Sobre sus inicios recordó cómo le tocó participar en la representación del rosario viviente involucrando a los jóvenes.