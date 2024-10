Laura recibe con gusto a quienes llegan a la presa a dar apoyos, los saluda y está atenta a lo que se haga, no se debe atentar contra nada del lugar, su trabajo es cuidar la integridad del lugar.

“Cuando mi hermano se fue a Nayarit, hablé con los patrones de Culiacán y me dijeron que, si nadie decía que quería, entraría yo y aquí estoy bendito sea Dios”, expresa.

Ella es de las pocas personas que trabaja como guardia en una de las presas del Estado, algo que no imaginó que haría algún día, pues estaba dedicada al hogar, a sus hijos.

LA CAMPANA, Escuinapa._ Tener un trabajo entre el campo y la sierra, lejos de la zona poblada no lo asume con temor, sino como una forma de tener una vida digna para ella y sus hijos, señala Laura Ibarra Zamora.

No lo hace sola, desde hace 5 meses ‘Oso’ la acompaña, es un perro que le regalaron y se fue con ella a la presa, pero a diferencia de que ella regresa a casa todos los días, ‘Oso’ se queda, pendiente y en apoyo al guardia que trabaja de noche.

Donde Laura se mueve, ‘Oso’, un perro criollo, va con ella, atento a las necesidades que se tengan, olfateando a la gente, pendiente también de cuidar a todos.

“Él me cuida a mí, pero también se queda cuidando todo, aquí lo tengo desde que me lo regalaron, come con mis hijos y conmigo”, explica.

Laura, acompañada por ‘Oso’, relata como estar laborando le ha cambiado la vida, después de estar dedicada por años solo al trabajo en el hogar, a cargo de sus hijos.