$!Leo, el vendedor de pan calientito que recorre las calles de Rosario

EL ROSARIO._ Con alrededor de 32 años dedicados al comercio ambulante, actualmente Leónides Romero Jara se dedica a ofrecer pan calientito a sus clientes. Mientras suena la estrofa “El panadero con el pan”, que inmortalizó Germán Valdés “Tintán” en una canción, el vendedor recorre a diario las calles de la cabecera municipal de Rosario a bordo de su triciclo. El comercio, además de permitirle un ingreso para ayudarle a su madre, Teresa Jara, también ha sido un medio para sobrellevar un problema de nacimiento que le provoca ataques epilépticos, el cual, señala, hace mucho no sufre gracias a los medicamentos. “Es que yo estoy enfermo de los ataques epilépticos, desde niño me salió esa cosa”, expresa Leónides mientras sujeta firmemente su triciclo.

El comerciante reconoce que son pocos más de seis años dedicados a este oficio, ya que sus inicios fueron en la venta de cacahuates con apenas 18 años, siguiendo los pasos de su padre, Leonardo Romero Ramos. “Yo comencé de 18 años vendiendo, yo vendía elotes, yo vendía todo”, asegura bajo un sol abrasador. Su jornada inicia a las 06:00 horas, al acudir a la panadería ubicada en el Centro de la ciudad y así recorrer las calles hasta las 21:00 horas, donde ofrece una amplia variedad de panes con un costo por pieza de 10 pesos.