$!Leonel rompe la barrera discapacidad visual y sigue su pasión por la fotografía

EL ROSARIO._ Al nacer con una discapacidad visual, Leonel Hernández Rivas, asegura que si bien hay dificultades no hay limitaciones o barreras que le impidan crecer, prueba de ello la pasión que descubrió hace tres años en la fotografía para plasmar los recuerdos.
“Normal, nunca se me ha complicado así, no me ha limitado para nada (la discapacidad). Para mi la fotografía significa plasmar los recuerdos de otras personas”, sostuvo.
Así lo expuso en entrevista para Noroeste, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
“Inicié en la fotografía en la preparatoria en un 20 de noviembre para un desfile, me empezó a llamar la atención y un profe de la prepa me enseñó fotografía desde cero. La fotografía es arte”, dijo.
Detalló que mientras con un ojo su visión es menor al 50 por ciento, donde la visión es más limitada en su ojo izquierdo.
El joven fotógrafo señaló que el vivir con esta condición visual lejos de apagar su espíritu lo impulsa a seguir buscando seguir creciendo en todos los aspectos de su vida.
“Pues seguir saliendo adelante con ella, no detenerse en nada, que no sea ningún obstáculo”.
El joven de 18 años manifestó que la discapacidad le ha enseñado a cambiar las dificultades por soluciones.
“Se podría decir que un 50-50, porque en la noche ya se me dificultaría usar la cámara mediante el visor pero se soluciona usando la pantalla y ya no se complica tanto”, explicó.
Detalló que en lo que respecta a fotografía no tiene algún tipo en específico, desde deportivas, paisajes, urbanos o sociales.
Leonel explicó que para mostrar su trabajo cuenta con una página que se puede encontrar como “JR Leonel Hernández”, las cuales comparte gratuitamente, aunque también ofrece su trabajo de manera profesional.
Señaló que las dificultades siempre han sido por factores externos al mantener siempre una actitud optimista e imparable, por lo que para mantenerse en sus estudios buscó formas de aprender al estudiar con archivos digitales, o por ejemplo en cálculo, que al ser series de números aprendió a usar el documento de Excel.
En el campo profesional además de la fotografía el reto al que se enfrenta ahora es concluir la ingeniería en mecatrónica.