$!Leonel rompe la barrera discapacidad visual y sigue su pasión por la fotografía

EL ROSARIO._ Al nacer con una discapacidad visual, Leonel Hernández Rivas, asegura que si bien hay dificultades no hay limitaciones o barreras que le impidan crecer, prueba de ello la pasión que descubrió hace tres años en la fotografía para plasmar los recuerdos.

“Normal, nunca se me ha complicado así, no me ha limitado para nada (la discapacidad). Para mi la fotografía significa plasmar los recuerdos de otras personas”, sostuvo.

Así lo expuso en entrevista para Noroeste, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

“Inicié en la fotografía en la preparatoria en un 20 de noviembre para un desfile, me empezó a llamar la atención y un profe de la prepa me enseñó fotografía desde cero. La fotografía es arte”, dijo.