$!Leticia y Joel elaboran buñuelos y regalan en honor a San Judas Tadeo en Rosario

EL ROSARIO._ Para compartir la devoción en San Judas Tadeo, los esposos Leticia Medina Noriega y Joel Martínez Cisneros, elaboraron buñuelos para ofrecerlos durante la fiesta patronal del santo de lo imposible.

Procedentes de la colonia Valle Nuevo, arribaron con un cartón con 100 buñuelos para obsequiarles a los asistentes de la misa de las 8:00 horas en el templo ubicado en el Infonavit Lola Beltrán.

Norma, refirió que cada año acuden a Durango, capital a celebrar a su patrono, pero por motivos de salud de su esposo no fue posible acudir por lo que decidieron emular una tradición denominada como entrega de reliquia, donde los fieles obsequian algún alimento a los participantes.