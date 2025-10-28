$!Leticia y Joel elaboran buñuelos y regalan en honor a San Judas Tadeo en Rosario

EL ROSARIO._ Para compartir la devoción en San Judas Tadeo, los esposos Leticia Medina Noriega y Joel Martínez Cisneros, elaboraron buñuelos para ofrecerlos durante la fiesta patronal del santo de lo imposible.
Procedentes de la colonia Valle Nuevo, arribaron con un cartón con 100 buñuelos para obsequiarles a los asistentes de la misa de las 8:00 horas en el templo ubicado en el Infonavit Lola Beltrán.
Norma, refirió que cada año acuden a Durango, capital a celebrar a su patrono, pero por motivos de salud de su esposo no fue posible acudir por lo que decidieron emular una tradición denominada como entrega de reliquia, donde los fieles obsequian algún alimento a los participantes.
“Más que nada lo hicimos por devoción y la fe de traerlos y pues vinimos a dar esta ofrenda... En Durango son muy religiosos, hay danza, la costumbre de allá es dar una reliquia de atole, tamales, lo que la gente ofrece”, dijo.
Regularmente, explicó, que la reliquia se da en pago a alguna manda por un favor recibido, pero en su caso particular fue una ofrenda de gratitud.
Joel refirió que este año pidieron para su familia salud y que sobre todo no falte el trabajo.
Informaron que con este cometido desde un día antes elaboraron los buñuelos para puntualmente entregarlos en su honor.
Concluyeron invitando a todos a tener fe en San Judas y María, confiados en el poder de intercesión para alcanzar favores de Dios.