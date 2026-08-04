$!Liberan crías de tortuga en costas de Rosario

ROSARIO._ El Grupo Tortuguero Huizache Caimanero realizó la segunda liberación de crías de tortuga de la temporada en costas de Rosario, tras registrarse la eclosión de huevos de varios nidos asegurados.

Fue alrededor de las 17:00 horas de este martes que se llevó a cabo la liberación a la altura de la comunidad costera de La Guásima, parte del Santuario Huizache Caimanero.