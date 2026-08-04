$!Liberan crías de tortuga en costas de Rosario

ROSARIO._ El Grupo Tortuguero Huizache Caimanero realizó la segunda liberación de crías de tortuga de la temporada en costas de Rosario, tras registrarse la eclosión de huevos de varios nidos asegurados.
Fue alrededor de las 17:00 horas de este martes que se llevó a cabo la liberación a la altura de la comunidad costera de La Guásima, parte del Santuario Huizache Caimanero.
“Esta temporada apenas vamos empezando a recolectar los nidos, las tortugas que hoy se liberaron son de unos nidos que recolectamos antes de empezar con la temporada de este año”, explicó Maricela García, presidenta del grupo.
En la actividad participaron niños de la comunidad en mención, a quienes se les brindó información para crear conciencia sobre la tortuga y las labores para salvarla de la extinción.