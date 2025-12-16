$!‘Licha’ convierte su sazón en un oficio en Rosario

EL ROSARIO._ Desde hace 35 años, Alicia Melgoza Amaya, mejor conocida como “Licha”, decidió convertir su sazón en un oficio que le permitiera aportar al sustento familiar al ofrecer menudo, tamales y platillos para celebraciones como lo son las posadas decembrinas. Originaria de la comunidad serrana de Plomosas, expuso que fue allá donde nació su gusto por esta actividad sin imaginar que sería su sustento, pues argumentó que para que todo quede bueno te tiene que gustar cocinar.

“Pues de allá del rancho, yo soy de Plomosas y pues mi mamá siempre hacía tamales, hacía menudo y pues ya sabía un poquito”, explicó. Expuso que sus inicios se debieron al buscar apoyar con la economía junto a su esposo de oficio carpintero. “Pues (inicié) porque él era carpintero y pues no había suficiente para sacar a los niños adelante, pues para apoyarnos... Y tenía que salir adelante”, dijo.

Detalló que sus inicios fueron con el menudo, posteriormente los tamales, hasta hacer una importante variedad de platillos. Sobre la venta de tamales, recordó que fue una vez cuando llevó a sus hijos a un juego de béisbol a Mazatlán como parte del Club Pelikanos, que decidieron hacer para la hora de la comida, tras lo cual llegaron las peticiones para otros eventos. En lo que respecta a los platillos, comentó que fue a petición del Club de Tiro y Pesca, que le solicitaron una birria, frijoles y sopa. “Y ya de ahí, ya ve que la gente prueba y empieza a pedir, y sí ya de ahí empezamos a hacer”. Entre los eventos más socorridos además de las posadas o fiestas de fin de años, enlistó bodas, bautizos, quince años, entre otros. De las mayores satisfacciones, precisó, ha sido sacar a sus hijos adelante, principalmente con estudios como lo son químico, dos maestros de Educación Física y su única hija chef.