Líder en Rosario afirma que promesa de apoyo a músicos del Municipio no se concretaron

EL ROSARIO._ Pese al compromiso de la autoridad municipal de apoyar al menos con despensas a músicos del Municipio afectados por la baja contratación por la inseguridad, esto no se concretó, afirmó Francisco Javier Ponce Figueroa.

El secretario general del Sindicato Filarmónico y Cantantes Sección 246 de Rosario, señaló que derivado de la situación de inseguridad los músicos han sufrido una baja en las contrataciones.

“Si se recuerda la última entrevista que me hizo este medio, Noroeste, la Presidenta Municipal quedó de apoyar con despensas, así lo manifestó y hasta la fecha no se le ha dado ningún apoyo”, aseveró.

Lamentó además que a más de un año de dicho compromiso tampoco se ha dado ni una mesa de reunión con el representante o ninguno de los agremiados.

Ante ello, reiteró el llamado a los diferentes niveles de Gobierno a voltear a ver al sector que representa.

Asimismo, agradeció que la población al hacer conciencia de la situación que se vive en sus eventos contraten músicos locales.

“La gente residente aquí en Rosario es la que nos ha apoyado, les agradecemos por este medio porque contratan música local y no música foránea”, concluyó.