$!Líderes sindicales llevaron a agremiados a huelga sin información clara: Alcaldesa de Escuinapa

ESCUINAPA._ Los líderes del Sindicato del Ayuntamiento de Escuinapa sabían que los adeudos no se podían pagar pero se estaban gestionando recursos, por lo que llevaron a agremiados a una huelga sin información clara, afirmó Blanca Estela García Sánchez.

“Escucho que dice el asesor del Sindicato (José Martínez) que están en pie de lucha. ¿En pie de lucha de qué? No adeudamos salarios hasta el 15 de octubre, sus salarios no se han afectado y nosotros no nos hemos negado a reconocer deudas como la canasta básica”, dijo la Alcaldesa.

Durante su administración se ha cumplido con pagos de salarios, dijo, hasta el 15 de octubre en que las finanzas no dieron para pagar salarios de todos los que laboran en la Comuna, no solo sindicalizados, en ese rubro también está personal de confianza, funcionarios públicos y ella misma como Presidenta.

El tema lo habían tratado con los dirigentes, estos sabían que hasta el 24 de octubre irían de nuevo a Gobierno del Estado para solicitar el apoyo, que es de alrededor de 10 millones de pesos.

Pese a ello decidieron iniciar con la huelga el 16 de octubre, siendo ya 10 días de estar en plantón a las afueras de Palacio Municipal, padeciendo por las inclemencias del tiempo, por enfermedades, entre otras cosas.

Manifestó que mientras con ella se mantiene un plantón por no pagar 3 canastas básicas, que reconocen como deuda y que tienen la firme convicción de pagar, no pasó lo mismo con la administración pasada, encabezada por el ex Alcalde Emmett Soto Grave, que terminó adeudando la caja de ahorro de los trabajadores y 2 canastas básicas, sin que nadie dijera nada.

“Se va debiendo sus ahorros (Emmett Soto), dos canastas básicas, no hubo manifestación, se le pagaron por parte de nosotros 2.5 millones de ahorro, más canastas básicas, se me hace injusto que no hicieron nada ¿que negociaron para cruzarse de brazos? Nosotros hemos estado abiertos al diálogo”, dijo.

No es su pretensión dejar la administración pública con estas deudas, por ello ha solicitado el apoyo, el cual tiene la confianza que Gobierno del Estado les otorgara, solo tienen que esperar a que llegue.

Indicó que escucha que algunos compañeros sindicalizados se refieren a que la que encabeza es la ‘peor administración’ que se ha tenido, sin ver que son más de 52 millones de deudas que le ha tocado pagar por deudas que dejaron administraciones pasadas, desde 2011 y que de haber aplicado estos recursos en obras, más que las 130 obras que se han hecho hasta el momento se podrían tener.

García Sánchez reconoció que hay situaciones que no puede aceptar del contrato colectivo de trabajo pues no puede comprometer un presupuesto que no le toca ejecutar, pues este tocará a la administración siguiente.

“Quiero que sepan que no estamos cerrados al diálogo, pero no aceptaremos algunas peticiones, los trabajadores, espero conozcan toda la petición que se esta haciendo, porque viene a dañar al mismo contrato colectivo y a las familias, que se los muestren (el contrato colectivo)”, dijo.

De seguir con las peticiones actuales de los contratos colectivos, en poco tiempo la afectación por falta de recurso alcanzará a todos los trabajadores pues hay cosas que no pueden sostenerse ya, indicó.