$!Lidia preserva el legado familiar en abarrotes del mercado municipal de Rosario

EL ROSARIO._ Con orgullo, Lidia Ontiveros Sanabia se mantiene desde hacer 45 años al frente de la tienda de abarrotes que fundaron sus padres en el mercado municipal de Rosario.
El negocio ha operado por alrededor de ocho décadas y fue iniciado por el matrimonio conformado por Manuel Ontiveros y Gregoria Sanabia.
“Yo aquí tengo como 45 años, pero la tienda pues ya tendrá como algunos 80 años... en primer lugar, seguir lo que ellos tanto trabajaron en sacar adelante el negocio y sacar adelante a la familia también”, dijo Lidia.
Detalló que sus padres tuvieron 10 hijos y esta tienda de abarrotes fue su sustento y el medio para darle estudios de cada uno.
La comerciante reconoce que todos colaboraron con el negocio familiar a lo largo de sus vidas, pero al formar sus familias y en busca de su desarrollo profesional, ella decidió continuar con este legado.
Recordó que no siempre fue el establecimiento como se conoce en la actualidad, sino que era medio local por la parte interior del mercado, y con el paso de los años se extendió hacia la calle.
Se dijo satisfecha de formar parte de la historia del mercado municipal, lo que le ha permitido sacar adelante a sus hijos, primero con el apoyo de sus padres y posteriormente al tomar las riendas ella.
A pesar de que reconoció que la llegada de las cadenas comerciales y otras situaciones han hecho que las ventas no sean lo mismo que antes, el no bajar las cortinas del negocio ha sido su forma de honrar a sus padres.
“Pues ahorita ya la competencia y la situación en que estamos... ahorita ya no viene la gente de los ranchos, la gente se ha estado saliendo de los ranchos y aquí nos ha afectado todo eso”, expuso.
Por este motivo, Lidia manifestó que mantiene la esperanza de que pronto la situación mejore para los comerciantes.
Además, al no saber si alguno de sus hijos dará continuidad a este negocio, espera mantenerse al frente hasta donde las fuerzas lo permitan.