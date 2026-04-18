$!Lidia preserva el legado familiar en abarrotes del mercado municipal de Rosario

EL ROSARIO._ Con orgullo, Lidia Ontiveros Sanabia se mantiene desde hacer 45 años al frente de la tienda de abarrotes que fundaron sus padres en el mercado municipal de Rosario.

El negocio ha operado por alrededor de ocho décadas y fue iniciado por el matrimonio conformado por Manuel Ontiveros y Gregoria Sanabia.

“Yo aquí tengo como 45 años, pero la tienda pues ya tendrá como algunos 80 años... en primer lugar, seguir lo que ellos tanto trabajaron en sacar adelante el negocio y sacar adelante a la familia también”, dijo Lidia.

Detalló que sus padres tuvieron 10 hijos y esta tienda de abarrotes fue su sustento y el medio para darle estudios de cada uno.

La comerciante reconoce que todos colaboraron con el negocio familiar a lo largo de sus vidas, pero al formar sus familias y en busca de su desarrollo profesional, ella decidió continuar con este legado.

