Hace dos años, Lily decidió pedir un aula a DIF en un centro comunitario para empezar a trabajar el lenguaje con los niños con Trastorno del Espectro Autista, abrió el espacio y ahí se dio cuenta la necesidad que había y el recurso económico y en equipo que no se tenía.

En la comunidad había muchos niños con necesidades diversas, así que su trabajo empezó de 2 a 8 de la noche de lunes a viernes, los sábados era desde la mañana hasta la tarde y aun así sentía que no cumplía con todos, no podía hacerlo.

No conocía todo lo que hoy puede hablar, pero decidió empaparse de ello, era la necesidad que desesperadamente buscaban los padres de familia, que tenían que salir de la ciudad y pagar grandes cantidades para buscar la mejor atención con los niños.

No tienen el aula sensorial que solicitaron a Rocha Ruiz, pero poco a poco han ido adaptando aulas, ahora que ha formado el Centro Especializado para la Atención.

En estos dos años que ha estado trabajando con ellos, ha hecho lazos importantes con los niños y los papás, lo que le frustra es que no puede estar para dar más niños la capacitación, para meterlos en su agenda, tiene una lista de espera.

Por cuestiones de la vida, se encontró con nuevos métodos de aprendizaje para estos niños con necesidades especiales, así se fue a capacitar junto con otra compañera al Estado de México, con esto que sabe que no es solo el lenguaje lo que hay que estimular, es como van avanzando.

“No es suficiente, creo que habrá una institución de la iniciativa privada, ellos tendrán trabajo y nosotros también es una comunidad grande de TEA la que necesita atención”, dice.

Lily atiende a casi 40 niños y se tiene una lista de espera, lo urgente es seguir con las capacitaciones, lograr que más niños se atiendan pero que las terapias sean accesibles para ellos, esa es su meta, crear una Asociación para ello.

No todos los papás pueden pagar una terapia para sus niños, algunos gastan lo que no tienen yendo a otros municipios, sabe que el TEA no solo cuesta en la bolsa, sino en las emociones de todos.

“Estimular el lenguaje no es solo que venga a terapia, hay otros factores que se deben estimular y aquí buscamos estimular más, para tener un aula sensorial”, dijo.

La maestra Lily aporta su conocimiento, lo dicen las mamás cuando se reúnen con las entidades de gobierno a la que piden atención para sus hijos, la maestra está con ellas buscando alternativas, deseando que cada niño con TEA tenga acceso a una mejor calidad de vida y eso para ellos solo lo puede hacer alguien que realmente ama enseñar y educar, desde el corazón.