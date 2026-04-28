Listo, el operativo de la Feria de la Primavera en Rosario

ROSARIO._ Con la presencia de 115 elementos, el director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel Ceballos, anunció que está listo el operativo de vigilancia de la Feria de la Primavera, al tiempo que garantizó que familias pueden acudir con tranquilidad.

Las celebraciones tendrán lugar en la cabecera municipal en esta edición del 30 de abril al 10 de mayo, con sede en los terrenos de la báscula de la Asociación de Agricultores local.

“Ya lo tenemos listo por parte de las tres áreas que tenemos, que es Policía Municipal, Tránsito y Protección Civil; así mismo, se nos une los tres niveles de Gobierno y Policía Estatal por parte ahí de Mazatlán”, señaló.

Con esto, dijo, que puede garantizar que los ciudadanos puedan participar de la fiesta rosarense con total tranquilidad.

“Me atrevo yo a decir que al 100 por ciento, ha estado aquí el municipio tranquilo, esperemos que así siga, es algo que no está en mis manos; y los invito a todos los rosarenses, y de los municipios vecinos que visiten la Feria de la Primavera”.

Precisó que las acciones serán principalmente preventivas en la sede de la feria, y recorridos de vigilancia en el área externa.

“Para evitar esos temas de violencia que se están viviendo en los municipios vecinos, así hay que estar alerta, ¿no?”, expuso.