$!Listo, operativo de seguridad para Carnaval Elota 2026

Durante la Conferencia Semanera encabezada por el Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez y funcionarios públicos, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Hipólito Dorantes Breceda, informó que en este operativo participarán 350 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes trabajarán de manera coordinada para brindar protección a los asistentes.

LA CRUZ, Elota._ Con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de los asistentes, el Gobierno Municipal anunció que ya se encuentra listo el operativo de seguridad para el Carnaval Elota 2026 “Alicia: El Carnaval de las Maravillas”, el cual se llevará a cabo los días sábado 14 y domingo 15 de marzo.

El funcionario detalló que se instalarán tres puntos de control en la cabecera municipal, además de un centro de mando en la sede del carnaval, con el fin de fortalecer la coordinación entre las distintas corporaciones y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

En el operativo participarán elementos de la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Municipal, Policía Estatal, Tránsito y Educación Vial, Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos.

Asimismo, la Guardia Nacional División Caminos reforzará las labores de vigilancia desde este lunes 9 de marzo en las principales vías de acceso al municipio, particularmente en la Maxipista Mazatlán–Culiacán y la carretera libre, con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes se trasladan para asistir a las fiestas carnestolendas.

Dorantes Breceda señaló que se espera una afluencia mayor a la registrada el año pasado, por lo que las autoridades confiaron en obtener saldo blanco, como ha ocurrido en otras celebraciones realizadas durante la actual administración municipal.

También informó que elementos de seguridad participarán durante el recorrido del desfile, con la finalidad de resguardar a los asistentes y mantener el orden durante el evento.

“Decirles que este operativo del Carnaval Elota 2026 busca conseguir una mayor eficiencia institucional, y esto se ve reflejado en la coordinación entre las corporaciones municipales, estatales y federales, esto con la finalidad de generar un ambiente tranquilo que permita a la ciudadanía y foráneos disfrutar de este carnaval”, expresó.

Finalmente, las autoridades municipales recordaron a la ciudadanía que queda prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas a la sede donde se realizará la máxima fiesta de los elotenses, medida que busca preservar la seguridad y la sana convivencia durante el carnaval.

Sin alcoholLas autoridades municipales recordaron a la ciudadanía que queda prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas a la sede donde se realizará la máxima fiesta de los elotenses.