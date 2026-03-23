Listo, operativo de seguridad para Semana Santa en Rosario: Curiel Ceballos

EL ROSARIO._ Al avecinarse el periodo vacacional de Semana Santa, el operativo de seguridad está listo, afirmó el director de Seguridad Pública Municipal de Rosario, Martín Roberto Curiel Ceballos.

“Ya estamos listos en lo que respecta en la seguridad, que nos corresponde a nosotros en la zona de playa aquí en Rosario, lo que es El Caimanero, El Majahual y hasta el área de Los Pozos”, dijo.

Detalló que el operativo correspondiente para salvaguardar a los vacacionistas se pondrá en marcha el día 31 de marzo.

Las acciones preventivas por parte de la corporación a su cargo indicó que se extenderán hasta el día domingo 5 de abril.

“Igual que todos los años que hemos realizado los mismos recorridos con personal de tránsito en la zona de carretera estatal, así mismo recorridos con personal de Protección Civil en la zona de playas y ahí con el destacamento que tenemos en zona de playa con Policía Municipal”, explicó.

En lo que respecta a la zona de ríos, indicó que al haber poca agua se espera que no se dé la presencia de muchos bañistas.