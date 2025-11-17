$!Listos, en Rosario, para desfile del 20 de noviembre

“Ya se tiene el lugar de salida de cada una de las escuelas para iniciar a las 8:00 de la mañana con el izamiento para posteriormente salir pues al desfile”, dijo.

La funcionaria refirió que con este objetivo se sostuvo una reunión previa con directivos de planteles educativos.

EL ROSARIO._ La Coordinadora de La Junta Patriótica Municipal, María Mónica Ramírez Osuna, afirmó que ya se tiene todo listo para el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana el próximo 20 de noviembre.

Del acto cívico-deportivo, informó que participarán un total de 22 escuelas, de los niveles de primaria hasta universidad.

Ramírez Osuna dio a conocer que el desfile tendrá el recorrido tradicional, Ángel Flores, Álvaro Obregón, Morelos, Mineros, Avenida de Los Deportes, para culminar en el estadio municipal de beisbol.

Como una medida de seguridad para cuidar la integridad de los alumnos, sostuvo que se acordó que los alumnos realicen las evoluciones hasta llegar al estadio municipal.

“No vamos a hacer las evoluciones en el recorrido para proteger a la niñez, a los alumnos, porque está muy fuerte el sol para evitar una insolación en ellos, la presentación va a ser en el estadio”.

Así también, descartó que los planteles tengan un límite de tiempo para su respectiva participación, que van desde pirámides, tabla rítmica, porritas, entre otras.

Otro acuerdo, señaló, es el instalar puntos de hidratación, uno en calle Morelos, a la altura de la Universidad de Autónoma de Occidente, Mineros, a la altura de cancha Calderón y por último al concluir el desfile.