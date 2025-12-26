Llama Alcalde de Escuinapa a resguardarse por las tardes tras hechos de inseguridad

Debido a la situación de seguridad que se vive en el municipio, el alcalde Víctor Manuel Díaz Simental llamó a la ciudadanía a realizar sus actividades, pero procurando permanecer en casa después de ciertas horas.

Informó que ha realizado recorridos por distintas zonas de Escuinapa, incluido el almacén municipal y el sitio donde se registró la explosión de un artefacto. Señaló que, a su consideración, el Gobierno Federal está atendiendo la situación y su administración también se mantiene activa.

“Estoy en un recorrido; ya fui al almacén, ya fui al lugar donde cayó la bomba, fui al asilo de ancianos, ando recorriendo las calles de Escuinapa y, afortunadamente, no hay ninguna persona herida”, declaró.

Detalló que un trabajador del almacén presentó una crisis nerviosa, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.