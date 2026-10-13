Llama Alcaldesa de Rosario a estar alerta ante la posibles efectos del huracán Simon

EL ROSARIO._ Al reconocer que el municipio no ha quedado fuera el riesgo por los efectos del huracán Simon, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, llamó a la ciudadanía a estar alerta y poner atención a los reportes oficiales.

“Yo creo que estamos de manera preventiva, trabajando ahorita ya lo visto, tenemos reunión permanente de Protección Civil y pues invitar a la población a que también esté alerta”, dijo.

La Alcaldesa sostuvo que, de acuerdo a los reportes de las autoridades, el fenómeno continúa cerca y aún no ha pasado por el municipio.

“Y todavía se esperan los remanentes porque trae mucha agua y tenemos que estar al pendiente de eso”, argumentó.

Señaló que se tiene que poner especial atención a las zonas cercanas al mar por el efecto marea de tormenta que puede dejar incomunicadas a la zona del valle, así como los poblados aledaños entre los que enlistó La Pedregosa, Matadero y Chametla.

Valdez Aguilar reconoció que, pese a las previsiones que se tomen como municipio, no se está preparado para los estragos que pueda generar un fenómeno de esta magnitud.

“Yo creo que ningún municipio está preparado para eso porque no sabemos la magnitud de cómo pegue o cómo venga, pero yo creo que la prevención es importante y tenemos que estar todos los ciudadanos atentos a las medidas”, expuso.

Asimismo, indicó que se ha trabajado en conjunto para estar preparados para atender la emergencia con medicamentos, alimentos, agua, y, de ser necesaria, la evacuación de comunidades.

Valdez Aguilar pidió a la ciudadanía que de sentirse en riesgo tome las medidas necesarias privilegiado sobre todo la vida.

“Que valoren su vida, que yo creo que la integridad física es lo más importante, lo material se recupera, pero que yo creo que es importante ubicar su albergue y mantenerse, salirse, porque ante una situación así no sabemos cuánta agua puede hacer, pero yo creo que lo más importante es el valor de la vida”.