Llama Alcaldesa de Rosario a también compartir buenos resultados en ventas

EL ROSARIO._ Al sostener que con la celebración del 20 de noviembre se vio movimiento en la zona comercial, la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar, pidió también anunciar “nos fue bien”.

“Porque cuando les va bien no comentan, también hay que publicar ‘nos fue bien’”, aseveró.

Esto ante el hecho de que en repetidas ocasiones el sector ha manifestado que la ola de inseguridad ha marcado la ausencia de clientes de las comunidades, principalmente de la zona serrana donde se ha presentado una mayor incidencia de hechos de alto impacto.

“Yo creo que los comerciantes también viven del consumo local, yo he visto al mercado todos los días lleno, yendo los padres de familia a comprar artículos para las cosas de ahora del desfile; yo vi porque anduvimos buscando estos artículos y también, y me da gusto que los comerciantes pues vean que se si se movió la economía”, aseguró.

Ante el cuestionamiento si esto era suficiente para mantener al comercio a flote, argumentó que deben buscar promociones y generar el consumo local.

“Pues es que yo creo que el sector debe también promocionar, debe promocionar, porque también hay mucha gente que no solamente, hay mucha gente que se va a consumir fuera, entonces hay que poner promociones para que también pueda venir aquí a consumir”, sostuvo.

Miembros de la Unión de Locatarios han dicho que han buscado el acercamiento con otras autoridades, como fue el caso de la Diputada Federal Graciela Domínguez Nava, al sostener la falta de gestión por parte del municipio para hacer frente a la situación.

“Yo creo que en la economía nos va bien si todos somos responsables si empezamos a apoyar a los propios productores de aquí pero sobre todo a consumir aquí lo local porque a veces pues se van a buscar oferta fuera yo creo que aquí es lo que se tiene que trabajar”, sostuvo la Alcaldesa.