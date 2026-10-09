$!Llama Gobernadora de Sinaloa a policías jubilados a mantener el diálogo

ESCUINAPA._ No son necesarios los plantones, el diálogo debe prevalecer y siempre se les ha dado esa apertura, manifestó la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava a manifestantes del colectivo Guerreros Unidos. Los policías y tránsitos jubilados, pensionados y viudas de policía, esperaron a Domínguez Nava en la entrada al Palacio Municipal de Escuinapa con pancartas en demanda de que se les cumplan con derechos que se han planteado.

“Lo único que pedimos es diálogo siempre, no con plantones por delante, los plantones tienen sentido cuando no hay diálogo, de nuestra parte el primer acercamiento que tuvimos, tuvimos un acuerdo, diálogo”, expresó la Gobernadora. De su parte no habrá ninguna posición autoritaria como en el pasado, como hubo antes, manifestó, lo que quieren es avanzar y tener mesas de trabajo y pueden contar con ellos. Es un tema que pueden ir trabajando con el Municipio y ver como irán tratando el tema, expresó, no hay negativa a los derechos que tienen como trabajadores.