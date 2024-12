Llama la Policía de Rosario celebrar fiestas sin disparos

EL ROSARIO._ Con motivo de la celebración de Navidad y Año Nuevo, el Director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel Ceballos, llamó a la ciudadanía de Rosario a celebrar sin disparos.

“Que nos acompañen a que estas fiestas sean tranquilas, a sacar un saldo blanco”, exhortó.

El jefe policíaco reiteró el llamado, ya que dijo que se trata de evitar que una tragedia empañe con el duelo la celebración de alguna familia.

“Lo malo que podría ser es una bala caída que va a bajar y desgraciadamente es una tradición muy mala pues y sí es muy trágica porque han perdido la vida personas, niños, mujeres por una bala caída”, aseveró.

Sostuvo que en los tres años que ha estado al frente de la corporación no se han registrado hechos de este tipo por lo que pidió el apoyo para que así continúen sin reportes de este tipo.

“Esa acción de no disparos pues aquí en el municipio de Rosario en estos 3 años que yo tengo de director de Seguridad Pública no he escuchado, ni he tenido un sólo reporte de disparo de arma de fuego, aquí esta tradición no va en comparación con otros municipios”.

De igual forma, pidió a los padres de familias a coadyuvar con su instancia evitando comprar a los menores pirotecnia peligrosa que ponga en riesgo la integridad propia o de otros vecinos.