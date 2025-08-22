$!Llama Protección Civil de Rosario a estar al pendiente de menores que acuden solos al río

EL ROSARIO._ Durante los recorridos de vigilancia por el período vacacional de verano, en el río Baluarte han sido detectados menores solos, sin acompañamientos de adultos, advirtió el coordinador de Protección Civil, José Molina Ruiz, llamó a padres de familia a colaborar vigilándolos.

”En recorridos hemos encontrado que andan niños solos, este y lo que hacemos les llamamos la atención y los regresamos a su casa y les damos la recomendación que cuando vayan, vayan con un adulto por seguridad”, expuso.

Así mismo, refirió que es vital que los padres o tutores coadyuven con las autoridades para evitar pérdidas que lamentar ya que el río tiene pozos al realizarse trabajos de extracción de material para la construcción.

”Si no saben nadar que no tomen riesgos precipitados y que cuiden a los niños que son los más vulnerables que no conocen y por querer experimentar muchas veces caen en pozos porque recuerden que el río se está dragando y hay pozos donde puede caer un niño y es donde puede suceder un accidente”.

Otra zona que se vive este mismo fenómeno es la Laguna del Iguanero, donde menores aprovechan para recrearse.