Llaman a acompañar a la Virgen del Rosario de blanco para pedir por la paz

ROSARIO._ A vestir de blanco para pedir por la paz de la entidad y el País al acompañar a la imagen de Nuestra Señora del Rosario durante su tradicional Peregrinación por la ciudad, llamó el Vicario del Santuario, Alberto Ortega.

Ya que como es tradición en la fiesta patronal la imagen venerada saldrá el primer domingo de octubre cargada en andas para recorrer las principales calles de la ciudad.

El sacerdote expuso que servirá para evocar la pureza de María y la pureza de alma que se debe tener como hijos de Dios.

“Este domingo 4 de octubre festividad de María Santísima queremos invitarlos para que en la romería ustedes vengan vestidos de blanco; esto en simbolismo de la pureza de nuestra madre santísima, en simbolismo de la pureza que queremos alcanzar y en simbolismo para pedir por la paz en nuestro estado y en nuestro México”, expuso.

El exhorto fue realizado por el presbítero a través de un video que se difundió por medio de redes sociales.

Ortega pidió además que todos aquellos que acudan a peregrinar porten también el rosario.

“Y los invitamos también a que traigan consigo el santo rosario que es el arma poderosa por el cual nosotros pedimos la paz a Dios nuestro padre”, agregó.