$!Llaman a aprovechar presencia del módulo del INE en Rosario

EL ROSARIO._ Con el anuncio de que el módulo del INE estará en la cabecera municipal los días 3 y 4 de febrero, la responsable Mayra Villapando Sarabia, exhortó a los ciudadanos a que acudan a realizar cualquiera de los trámites. “Los invitamos a que pasen a hacer el trámite de su credencial de renovación, pérdida primera vez, cambios de domicilio, aquí estamos para cualquiera de esos trámites”, dijo.

Así lo expuso al iniciar actividades este viernes 30 de enero, en las instalaciones de Casa de la Cultura, en un horario de 8:00 a poco antes de las 15:00 horas ya que esta hora se cierra el sistema. Villalpando Sarabia, anunció que tras estos tres días de atención en la cabecera municipal regresará el módulo los días 18, 19, 20 y 23 de febrero. La funcionaria electoral informó que para cualquier trámite se requieren los mismos documentos acta de nacimiento original, comprobante de domicilio, CURP e identificación con foto.