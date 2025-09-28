$!Llaman a donar para continuar con proyecto de comedor en Rosario

EL ROSARIO._ El Centro de Asistencia Social del Apostolado de la Nueva Evangelización (CASANE), invita a colaborar con alimentos preparados o donativos en especie para poder continuar con su labor de brindar alimentos con aquellos que menos tienen.
“Nosotros no manejamos presupuestos solo la invitación a ser donantes, festejarse y/o acción de gracias por algo en particular”, explicó Cuquis Urrea.
Labor que se realiza por medio del referido comedor del Sagrado Corazón y de María, ubicado en la calle Pérez Arce, en el local conocido como “La Guacamaya”, en la cabecera municipal.
“Cuando deseen dar un banquete nosotros tenemos a los invitados, o ser donantes de alimentos, también recibimos ropa, calzado en buen estado para regalárselos”, argumentó.
Detalló que la atención se da todos los miércoles en punto de las 12:30 horas, y el número de personas asistidas es de alrededor de 40 personas, entre niños y adultos.
Destacó que además de alimentar el cuerpo, el Apostolado busca también nutrientes el alma por lo que antes de recibir los alimentos se evangeliza.
Así también se informó que ha habido personas que ofrecen su donativo en forma de banquetes, aportando el alimento de un día, ya que se cuenta con un donante permanente para el agua fresca.
“Este miércoles los donantes fueron anónimos y fue por acción de gracias y cumpleaños”, explicó.
Si usted amable lector desea colaborar con esta labor, se puede poner en contacto con Lupita Osuna al 6691205242, y Lourdes López 6941085951.