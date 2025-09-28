$!Llaman a donar para continuar con proyecto de comedor en Rosario

EL ROSARIO._ El Centro de Asistencia Social del Apostolado de la Nueva Evangelización (CASANE), invita a colaborar con alimentos preparados o donativos en especie para poder continuar con su labor de brindar alimentos con aquellos que menos tienen. “Nosotros no manejamos presupuestos solo la invitación a ser donantes, festejarse y/o acción de gracias por algo en particular”, explicó Cuquis Urrea. Labor que se realiza por medio del referido comedor del Sagrado Corazón y de María, ubicado en la calle Pérez Arce, en el local conocido como “La Guacamaya”, en la cabecera municipal.









“Cuando deseen dar un banquete nosotros tenemos a los invitados, o ser donantes de alimentos, también recibimos ropa, calzado en buen estado para regalárselos”, argumentó. Detalló que la atención se da todos los miércoles en punto de las 12:30 horas, y el número de personas asistidas es de alrededor de 40 personas, entre niños y adultos. Destacó que además de alimentar el cuerpo, el Apostolado busca también nutrientes el alma por lo que antes de recibir los alimentos se evangeliza.







