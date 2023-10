“Un amigo mío aquí en Escuinapa me contó que en casa de su abuela había un rifle que estaba ahí desde hace algunos años y que no sabían qué hacer con él porque no querían problemas, era un rifle de cacería que fue de su abuelo y estaba guardado en un ropero, pero siempre con el temor de que algún menor lo tomara y causara una tragedia”, compartió.

Cabe destacar que en esta ceremonia fue entregada la primera arma de fuego por parte de un ciudadano, misma que de inmediato fue destruida por parte de elementos de la Sedena y a cambio se le entregó la suma de 4 mil pesos al participante.

Es importante decir que dicho canje se realiza de forma anónima, sin investigación, porque recalcaron se trata de un programa para prevenir que ocurran delitos cometidos con armas de fuego, y con ello accidentes al interior de los hogares escuinapenses.